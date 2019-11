Riot Games presentó en la celebración de los 10 años de League of Legends todos los cambios de la pretemporada 2020. En el video se ve claramente que el mapa del MOBA cambiará considerablemente cuando uno de los elementos se activa. Pero ¿cómo funciona esta mecánica?

Al igual que Teamfight Tactics, LoL se centrará en el 2020 en los elementos de los dragones. El mapa ahora se llama Grieta Elemental y cambiará la experiencia de juego en cada partida.

“Las Grietas elementales no benefician a un equipo en concreto, así que las partidas siguen estando en vuestras manos, sin importar la forma que adopte el campo de batalla. Además, queríamos asegurarnos de que las Grietas fuesen intuitivas incluso en la primera partida, así que no introducen ninguna mecánica nueva. Los cambios en el terreno se producen siempre en las mismas áreas sin importar el elemento”, se lee en el blog de las notas del parche de League of Legends.

Mecánicas de transformación del mapa de LoL

Activación de la transformación: después de que el segundo dragón elemental muera y se anuncie el tercero.

Elemento de la grieta: el mismo que el elemento del tercer dragón.

Territorial: cuando el mapa se transforme, los siguientes dragones elementales que aparezcan serán solo de dicho elemento.

Cambios en el terreno: siempre ocurren en los cuatro cuadrantes de la jungla, y se centran en torno a los campamentos con mejora y el foso del dragón.