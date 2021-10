Riot Games se caracteriza por mantener sus juegos actualizados. No importa si disfrutas de VALORANT, Legends of Runeterra o League of Legends, siempre hay un parche con contenido nuevo.

En algunas ocasiones, la empresa desarrolladora introduce modos de juegos o eventos especiales; no obstante, en esta ocasión sorprende a los gamers con una revisión visual de un veterano personaje: Caitlyn.

A través del canal oficial de YouTube de League of Legends, se presentó el tema oficial de Caitlyn, la Sheriff de Piltover. No solamente se mejoró su modelado en el juego, sino que también se realizaron modificaciones a sus skins.

Algunos ‘splash arts’ o imágenes de presentación de las apariencias también se actualizaron. ¿Será esta una mejora temática por la serie de Netflix?

Recordemos que la primera serie animada de Riot Games se estrenará el 7 de noviembre en la plataforma Netflix. Se trata de producción que revisa la historia de varios personajes: Jinx, Vi y Caitlyn.

