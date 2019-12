League of Legends cambió su apariencia de cara a la Temporada 4. Una renovación complemente necesaria debido a que el título buscaba consolidarse entre los MOBAs más jugados del mundo.

Ya llevamos varios años con la misma apariencia de LoL y no parece que llegará un cambio en los siguientes meses. Recordemos que el título no cuenta con un motor gráfico como tal, sino que usa programación de C++, Lua, C#, Actionscript, Jav, Erlang y Php/sql.

Pero ¿qué pasaría si queremos darle vida a League of Legends con los motores gráficos más modernos? El usuario Wayne S compartió en su cuenta de YouTube la apariencia que tendría la Grieta del Invocador usando Unreal Engine 4.

El mismo usuario comenta el proceso creativo de añadir texturas, medir ls proporciones de los elementos del mapa, y recrear los obstáculos de terreno que no son atravesables como en Dota 2.