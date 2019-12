Hace unos meses, Riot Games celebró junto a su comunidad los 10 años de League of Legends. Allí llegaron importante anuncios sobre nuevos juegos que llegarían en el 2020, 2021 y 2022.

Entre ellos, se mostró las primeras imágenes de lo que sería un juego de rol con vista isométrica o cenital, pero no se confirmó la fecha de lanzamiento. Pese a esto, los fans siguen pidiendo un MMO.

El universo de League of Legends podría enriquecerse con el lanzamiento de un multijugador masivo en donde cada gamer tome un papel. Marc Merrill, creador del juego, compartió su opinión en una entrevista con Travis Gafford.

“En caso de hacerlo, y para que se haga justicia, requeriría que lo hiciera al mejor equipo del mundo, y probablemente no exista esa desarrolladora externa. Por tanto, sería algo que tendríamos que hacer aquí en casa, y llevaría muchísimo tiempo y el gasto de millones de dólares. Creo que es bueno que la gente pida ‘Riot, por favor, hagan esto’, y me encantaría hacer un MMO. Pero de cara a controlar las expectativas, aún si decidiésemos hacer algo así, no sería pronto. Estas cosas son increíblemente difíciles y poder hacer justicia a un proyecto de esta magnitud no sería nada sencillo. Requeriría una enorme cantidad de trabajo…“, comentó Merrill.