¿Extrañabas los fines de semana de League of Legends? Tras el cierre del mercado de fichajes y el inicio de la temporada 2022 en LoL, Riot Games ha reanudado también la liga de mayor nivel en la región: Liga Latinoamérica.

All Knights, Estral Esports, Globant Emerald, Infinity Esports, Isurus, Rainbow7, Team Aze y XTEN Esports son los clubes que compiten por el cupo al Mid-Season Invitational 2022, el torneo internacional de medio año.

Para esta edición, se ha modificado el formato y se han cambiado las horas de trasmisión: desde las 14 horas en México, 15:00 en Perú y Colombia, y a las 17:00 en Argentina y Chile.

El día de hoy, 29 de enero, inició la competición con dos encuentros: XTEN Esports vs. Team Aze y Rainbow7 vs. All Knights. Aze sumó su primer punto en la liga, mientras que el plantel del arcoíris, el cual cuenta con un peruano en sus filas (”Oddie”), también sumó su primer punto.

El día de mañana, 30 de enero, a las 3 de la tarde tendremos una fecha con tres partidos:

All Knights vs. Team Aze - 15:00 hs

Estral Esports vs. XTEN Esports - 16:00 hs

Rainbow7 vs. Globant Emerald - 17:00 hs

Como era de esperarse, durante las primeras jornadas no se utilizará la arena de Cinemex debido al aumento de contagios de la COVID-19. A través de un comunicado anunciaron que posiblemente se extienda la medida por un par de semanas.

Podrás seguir el torneo a través del canal oficial de Twitch de la Liga Latinoamérica. Allí encontrarás la trasmisión con estadísticas en vivo y narración en español.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.