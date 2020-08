Se acaba el camino para Isurus Gaming en el 2020. El ‘Tiburón’ no logró alcanzar el cupo al Mundial de League of Legends en los playoffs de la LLA, pero se va con la cabeza arriba tras un año muy consistente en tanto a resultados.

En el Apertura lograron llegar a la Gran Final contra All Knights pero la serie favoreció a los dragones, quienes vencieron por tres partidas a dos. Curiosamente, luego de ese encuentro, el jugador chileno ‘Plugo’ anunció su retiro de la escena competitiva.

hoy, tras perder por tres a uno contra Rainbow7 en las semifinales del Clausura, Sebastián “Oddie” Niño anunció su retiro. Este medio ya había conversado con él al comienzo de la temporada 2020 y nos reveló este pasaje de su vida en los eSports.

Cuál es el plan de retiro?

Es muy probable el retiro. Desde el año pasado decidí darle la oportunidad a alguien más.

¿Qué te gustaría haces después de League of Legends?

Voy a estar (en la LLA) hasta fin de año. Si llegamos al Mundial lo vamos a dar todo para poder pasar el Play-In, es un sueño desde el 2016.

Cuando me retire, voy a buscar estudiar. Es algo que hacía antes pero me llamaron del equipo. Ya tengo mi carrera pagada así que no habrá problema. Tengo la libertad de pagarme mis cosas.

¿Qué te gustaría estudiar?

Odontología. Estaba estudiando odontología.

¿A corto plazo deseas pasar la fase Play-In del Mundial, verdad?

Mi sueño desde el 2016, que me mantuvo en la liga y no me retiré, fue ir más allá del Play-In y enfrentar a otras regiones. Mi sueño es cumplir el sueño de toda América Latina.

¿Luego de tu retiro, tienes planeado seguir en los eSports? Quizás como coach o dueño de un equipo.

No voy a dejar LoL. Voy a seguir jugando, quizás sea streamer. De coach no me veo pero sí me han ofrecido ser parte de una organización, como dueño. ‘Arce’ me lo ofreció. Sería el próximo año, claro. Ahora como jugador no puedo, voy a darlo todo.

Lamentablemente, el peruano más destacado de lo que va de la liga latinoamericana, no se retirará peleando una final. Pese a las lágrimas en los últimos momentos con su equipo, declaró que el futuro de la LLA es muy brillante, ya que llegará una “nueva camada de junglas a la liga”.

Por lo pronto, no se sabe quién tomará su lugar en Isurus para la Temporada 2021.