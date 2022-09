El evento más esperado del año para fans de League of Legends y amantes de la industria del gaming: Worlds, la competencia que reúne a los equipos más importantes de todo el mundo para buscar la gloria en la Grieta del invocador, este año Worlds tiene representantes de casi 30 países distintos y será Isurus, una organización que nació en Argentina y su corazón se extendió por todo el continente tienen la oportunidad de hacer historia una vez más.

Historia Isurus

A pesar de ser fundado en 2011, su trayectoria en League of Legends comenzó el 2013 con jugadores que hoy incluso se han convertido en entrenadores para grandes escuadras del continente. Entre los años 2014 y 2015, Isurus forjó los nombres de algunos jugadores que hicieron historia junto al tiburón, entre ellos Badmilk, Zeicro, Newbie, Oxaciano y el entrenador que incluso los acompañó a entrenar a Corea en un bootcamp: Markus “Ukkyr” Leuemberger.

Él siempre ha contado con el apoyo de grandes marcas que forjaron el camino de la industria mundial de gaming, siendo así, parte de los precursores y eso es algo que el mundo jamás podrá olvidar, puesto que el equipo fundado por Facundo “Kala” Calabró ha visto la gloria y conocido de primera fuente que la humildad es lo que les llevará lejos.

Campeones de la LLA Clausura 2022

La temporada de apertura tuvo sus altibajos para muchos equipos, en el caso de Isurus no lograron llegar a la final que disputaron Team Aze contra Estral, pero en tal final se repetiría un equipo para final de año: Estral; quiénes deberían enfrentarse a Isurus para una final que pondría al límite los corazones de la fanaticada que pudo ver como el tiburón mordió con más fuerza y se llevó el triunfo en los escenarios de GAMERGY en México.

Conformado por tres jugadores mexicanos, dos de Corea y a un substituto argentino, Isurus tendría a Kang “ADD” Geon-mo, Édgar “Seiya” Bracamontes, Omar “Gavotto” Gavotto, Jesús “Grell” Loya, Son “Jelly” Ho-gyeong y a Luis “Pan” Bonilla como representantes de Latinoamérica, liderados por el ya mencionado Ukkyr.

Una nueva piel: Camiseta edición especial de Worlds

Isurus ha dejado claro que la innovación es parte de su sello y las tendencias se viven en grande, así que han estrenado una nueva camiseta que incluso ha salido a la venta desde su tienda mexicana para todo el mundo. El equipo la nombró “edición orígenes” para honrar su paso a Worlds, en la que podemos ver un trabajo de diseño que tiene en tonos negros y grises diferentes patrones latinoamericanos, un color dorado digno de las 3 copas de la LLA que han levantado y su tiburón está diseñado en una perspectiva de arte mexica.

NUEVO DESAFÍO, NUEVO JERSEY. 🟡



ES AHORA O NUNCA. ⚫️ pic.twitter.com/8k29M8jygM — Isurus 🏆🏆🏆 (@teamisurus) September 17, 2022

El próximo partido de Isurus será el 29 de septiembre inaugurando Worlds contra Mad Lions a las 17hrs en horario chileno - [Horarios de países de latam], su siguiente partido será contra SAIGON BUFFALO ESPORTS el viernes 30 de septiembre a las 19hrs en horario chileno - [Horarios de países de latam], mientras que el sábado 1 de octubre se enfrentará a Royal Never Give Up a las 21 hrs, mientras que sus siguientes dos enfrentamientos serán el domingo 2 de octubre contra Mega Bank Beyond Gaming y DenizBank İstanbul Wildcats.Las siguientes partidas serán definidas únicamente en torno a los resultados obtenidos en la fase de grupos; ¿Crees que Isurus logrará llegar a la gloria? No dejes de apoyar al representante latino.

