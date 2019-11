La popularidad de los eSports cada vez esta llegando a más personas, no importa la edad, ni sexo, ni mucho menos seas un político. El 12 de noviembre, Alexandria Ocasio-Cortez celebró mediante su cuenta de Instagram su ascenso a Plata IV en el popular videojuego League of Legends. La senadora, más conocida como “AOC” en la prensa norteamericana, es una de las primeras políticas en destapar su afición por los deportes electrónicos.

Ocasio-Cortez, es una activista política estadounidense, con ascendencia puertorriqueña. La congresista siempre se ha destacado por recibir mucha atención por parte de la prensa de su país, en los últimos años. En la actualidad, ha destapado su afición por el popular videojuego League of Legends, mostrando su ascenso de nivel en sus redes sociales. Si bien es cierto, Plata IV no es el nivel más alto, pero este deja muy atrás a Bronce, considerado el más bajo de todos.

La historia en la cual mostró su ascenso fue subida vía Twitter por Aída Chavez, una periodista de “The Intercept”, que actualmente trabaja cubriendo el congreso de los Estados Unidos. Ocasio-Cortez compartió el mensaje: “Por fin he llegado a plata”. Las reacciones no se hicieron esperar y el hecho se hizo viral a nivel mundial. Esta no fue la única historia subida por parte de la congresista, quien más tarde publicó que acababa de descubrir que Josh Harder, compañero de su partido, era Platino, un nivel muy superior al de ella.

finally some real representation in congress pic.twitter.com/F7zwVjgD8d — aída chávez (@aidachavez) November 13, 2019

Los meses de Octubre y Noviembre son los más especiales para los jugadores del MOBA de Riot Games. El motivo detrás es que se acerca el final de la temporada clasificatoria y es aquí donde se trata de alcanzar la mayor división posible antes de que culmine.