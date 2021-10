“Faker” tiene una cuenta pendiente con Worlds, el Mundial de League of Legends. Quien fue considerado el mejor mid-laner del MOBA no ha ganado el torneo máximo desde 2016 y podría retirarse este año con una copa más bajo el brazo.

T1 no comenzó con los mejores resultados en el Mundial; no obstante, hoy era el día importante para definir su clasificación a los playoffs y cerró la fecha con grandes resultados que le aseguraron la primera posición del Grupo B.

Contaba con una sola victoria hasta antes de esta jornada, lo cual lo posicionaba en zona de eliminación. Arrancó la fecha contra 100 Thieves e inmediatamente después debía enfrentar a EDward Gaming. Por supuesto, se llevó los dos puntos y tenía que jugar el último partido sol por compromiso.

DetonatioN FocusMe, el equipo japonés, por primera vez se había clasificado al Main Event de Words 2021 y se va sin victorias en esta etapa. T1 cerró el encuentro a los 26 minutos con amplia ventaja luego de que “Gumayushi” haya dominado en bot lane con seis asesinatos y sin morir.

El torneo se reanudará el domingo 17 de octubre con los encuentros de definición del Grupo C. Royal Never Give Up, PSG Talon, Hanwha Life Esports, Fnatic buscan su pase a la siguiente ronda de Worlds.

¿Se repetirá el milagro del Grupo A? Norteamérica se metió a los playoffs a último minuto en el Grupo A con Cloud9 y lo mismo podría hacer Fnatic, el cual en este momento no suma victorias en el torneo.

