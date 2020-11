"Clozer" 이주현 선수가 새롭게 2+1년 계약을 체결하였습니다. T1과 함께 나아갈 Clozer 선수의 미래를 응원해주세요.



We're excited to announce that Clozer has re-signed 2+1 multi-year deal with T1.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/HHXbDrousM