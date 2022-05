El equipo de Faker, T1, no llega como favorito a las semifinales del torneo de medio año de League of Legends. Quedó segundo en su grupo, solo por debajo del gigante de China, Royal Never Give Up, y ahora deberá enfrentar a un club que cerró la fase de grupos sin derrotas: G2 Esports.

El equipo europeo cerró la el Grupo C con ocho victorias consecutivas, pero no pudo mantener el nivel en el Stage 2, en donde quedó con cinco victorias y cinco derrotas, debajo de T1.

Royal, tras quedar primero en la segunda etapa del MSI 2022, tendrá que enfrentar al que quedó en la cuarta posición: Evil Geniuses. Mientras que T1 se verá cara a cara contra G2 Esports.

Llaves de las semifinales del MSI 2022

Royal Never Gipe Up vs. Evil Geniuses - 27 de mayo, 3:00 a.m.

T1 vs. G2 Esports - 28 de mayo, 3: 00 a.m

A diferencia de las otras etapas del torneo, las semifinales se jugarán en el formato de ‘mejor de 5 partidas’. Aquel equipo que logre sumar tres puntos se llevará el boleto para la Gran Final.

Podrás seguir el Mid-Season Invitational 2022 a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Allí, encontrarás la narración en español y las estadísticas en tiempo real.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.