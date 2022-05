Por ahora, todo parece indicar que el calendario de eventos de League of Legends, se realizará sin mayores inconvenientes. Riot Games, en este momento, cierra todos los detalles para el inicio del Mid-Season Invitational en Corea del Sur y solo un equipo tuvo inconvenientes con la asistencia, el representante de China.

El evento comenzará el 10 de mayo, pero ya se ha realizado el sorteo de los grupos y el representante de Latinoamérica conoce a su primer rival. Team Aze deberá enfrentar a T1, el equipo de ‘Faker’, Saigon Buffalo, representante de Vietnam, y a DetonatioN FocusMe de Japón en el Grupo A.

El grupo B es integrado por Istambul Wildcats, PSG Talon, RED Cannids y Royal Never Give Up. Finalmente, el grupo C solo cuenta con tres equipos, de los cuales dos de ellos se clasificarán a la siguiente ronda: Evil Geniuses, G2 Esports y ORDER.

Partidos de la fecha 1 del Mid-Season Invitational 2022 (10 de mayo)

T1 vs. Saigon Buffalo - 3:00 p.m.

Team Aze vs. DetonatioN FocusMe - 4:00 p.m.

ORDER vs. G2 Esports - 5:00 p.m.

Evil Geniuses vs. G2 Esports - 6:00 p.m.

Istambul Wildcats vs. Royal Never Give Up - 7:00 p.m.

RED Cannids vs. PSG Talon - 8:00 p.m.

*Todos los horarios responden a Perú, México y Colombia.

¿Podrá Latinoamérica pasar a la siguiente ronda del MSI 2022? Por lo pronto, la región no ha tenido una buena participación internacional, siempre han quedado eliminados en la primera fase.

En el grupo A, solo dos equipos seguirán en carrera y los otros dos quedarán eliminados. Teniendo en cuenta el nivel de T1, Team Aze deberá sacarle puntos a los representantes de Japón y Vietnam.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de Riot Games y la transmisión en español será en el canal de la LLA. Te compartimos los enlaces a continuación.

