Los jugadores de League of Legends están pegados con Teamfight Tactics, el nuevo modo de juegos disponible en el cliente del juego. Este ajedrez autogestionado se habilitó luego de la mitad del 2019 y poco a poco ha ganado terreno frente a sus competidores.

Tal cual prometió Riot Games en los 10 años de LoL, la pre temporada estará orientada a los elementos de los dragones. Una vez que asesines a uno, el mapa cambiará por completo, lo cual también influirá en la jugabilidad general del MOBA.

Por otro lado, Teamfight Tactics ha estado probando también una actualización de los elementos en el servidor PBE. Según lo que se ha visto y hemos podido probar en el diario Depor, la gran mayoría de los personajes que conocemos serán reemplazados por otros.

Además de las clases tradicionales, cada uno de estos luchadores de League of Legends estarán vinculados a un elemento (infernal, oceánico, luz, oscuridad, etc). Pero esto no es la gran sorpresa del parche 9.22. Al final de la partida llegará un comodín para que completes tu equipo.

Se trata de Lux. Ya que ella cuenta con un skin elemental, servirá para completar las composiciones.