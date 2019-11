League of Legends cumplió 10 años y para celebrarlo compartió todo el contenido nuevo de la pre-temporada. A su vez, se presentó el cambio de los ‘elementos’ en Teamfight Tactics, así como también los nuevos juegos de Riot Games.

El modo de juego de ajedrez autogestionado ha sido un de los mayores éxitos de la empresa y tienen grandes planes a futuro, pero nada relacionado a los eSports de franquicias por el momento.

John Needham, cabeza del departamento de eSports de League of Legends ofreció una entrevista al medio The Shotcaller, en donde comentó sobre la escena competitiva de Teamfight Tactics.

Por lo pronto están pensando en mantener el juego en un ambito “casual” y de “entretenimiento”, mas no de eSports.

“TFT no es una competición ‘hardcore’, como sí lo es Rift y el tradicional League of Legends. Estamos evaluando que TFT, desde una perspectiva de eSports, que sea mucho más de entretenimiento. Haremos más ‘Invitationals’, tendremos un evento de caridad como parte del All-Star el siguiente año. Ya verán. Tenemos una estructura de eSports pero no tan organizada como League of Legends. Será mucho más casual, más enfocado en el entretenimiento.”, comentó Needham.