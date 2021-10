No cabe duda que League of Legends sigue siendo uno de los juegos que más dinero generan en el año y que cuenta con una base enorme de jugadores activos. Por este motivo, Riot Games no abandona el desarrollo de contenido periódico; ya sea como lanzamiento de personajes nuevos, skins o parches de balance.

Con el inicio de Worlds 2021 y la apertura del mercado de fichajes, la empresa desarrolladora ahora pone especial atención en la actualización de pre-temporada. Se trata de un parche que cambiará toda la jugabilidad, como es habitual.

Jessica Nam ha vuelto al canal de YouTube del videojuego para compartir los primeros detalles de esta pre-temporada. Comenzó explicando que Riot está bastante satisfecho con el balance del juego, especialmente cuando lanzaban un nuevo personaje (excepto por Dr. Mundo).

Nuevos items

Por lo pronto, se ha anunciado que llegará ala Grieta del Invocador dos nuevos items míticos. El primero será para los soportes tanques que les dará más herramientas para ser agresivos. Cuando sales hacia un enemigo, los demás recibirán más daño de tus aliados.

El segundo item mítico es para incrementar la supervivencia de los magos. Les ofrece un momento de reducción del daño solo por unos segundos. Mientras el escudo esté activos se reducirá el tiempo de uso de las habilidades.

Se hará una revisión de los items legendarios también para que no tengas que armarte lo mismo cada vez que entras a una partida.

Nuevos dragones

Los cuatro dragones elementales tendrán ahora compañeros. El primero es el Dragón Hextech, el cual da una bonificación de energía eléctrica que se propaga por los súbditos.

Si este es el dragón del mapa, aparecerán teletransportes en partes del escenario. El otro dragón es Chemtech Drake, el cual te da más daño cuando los enemigos tienen baja vida. Cuando mueres, revives temporalmente y puede causar daño a los enemigos.

