League of Legends no detiene su eSport pese a la pandemia del coronavirus. El competitivo latinoamericano definió a su representante al Mundial el pasado 29 de agosto entre Rainbow7 y All Knights.

Tras la increíble remontada del cuadro del arcoiris, se dio inicio a las regionales Sur y Norte para conocer a los dos equipos que buscan el ascenso a la LLA. Riot Games ya definió las fechas del Torneo Promoción/Relegación.

“Luego de trabajar durante meses con diferentes compañías de prevención de riesgo, seguridad y sanidad, así como revisar con los gobiernos de cada país de Latinoamérica los estados de sus aeropuertos, y con los equipos de LLA involucrados las fechas de regreso de sus jugadores, hemos definido que la Promoción/Relegación se jugará este 3 y 4 de octubre siempre que la contingencia del COVID-19 lo permita. En caso contrario, la misma se aplazaría hasta el 2021.”, explica Riot Games en su último blog.

Furious Gaming y Pixel Esports Club buscan mantener la categoría tras haber quedado en la parte baja de la tabla de la liga; mientras que Undead Gaming busca su ascenso desde la región sur y Estral Esports lo mismo desde la región norte.

“Las series al mejor de 5 que definirán qué equipos se unirán a Rainbow7, All Knights, Isurus, Gillette Infinity Esports, Azules Esports y XTEN Esports, serán publicadas en esta misma noticia en cuanto estén definidas. Por su parte, Furious Gaming tendrá como nuevo plazo límite para seleccionar rival hasta el viernes 18 de septiembre a las 23:59 horas de Ciudad de México.”, finaliza el comunicado.