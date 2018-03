League of Legends EN VIVO por Twitch: la CLS semana 8 se juega hoy con los mejores equipos de la región

La fiesta de League of Legends ya se vive en la CLS. Los equipos de la región sur (en la que pertenece Perú) se medirán en la semana 8 del eSport, hoy juegan seis equipos que buscará sumar puntos en a fase grupal.

Las series de la CLS de League of Legends serán de solo una partida, así que el ganador será el único que sume. Estas son las partidas que se disputarán el día de hoy:



Universidad Católica Esports vs. Dark Horse - 12:00 a.m.



Furious Gaming vs. Hafnet E‑Sports - 13:00 p.m.



Kaos Latin Gamers vs. Isurus Gaming - 14:00 p.m.



Kaos Latin Gamers hoy tiene la oportunidad de acercarse más a la primera posición que está ocupada por Rebirth Esports. Solo dos puntos separan a estos dos gigantes de la CLS de League of Legends.

Haftnet E-sports y Furius Gaming se enfrentarán hoy, aquel que gane logrará alejarse de la mitad de la tabla y comenzar su carrera a las primeras posiciones. Por último, la Universidad Católica Esports y Dark Horse tienen la dura tarea de remontar desde el fondo de la tabla del competitivo de League of Legends.