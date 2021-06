No cabe duda que los títulos móviles son el futuro de los eSports. Juegos como Clash Royale o Free Fire ya han organizado sus propios torneos Mundiales con millonarios premios. Ahora es el turno de un MOBA: League of Legends Wild Rift.

Este fue uno de los últimos juegos de Riot Games en llegar a Sudamérica. Como es de esperarse, la empresa desarrolladora ha estado preparando en secreto la escena competitiva.

“Los torneos de esports comenzarán este verano, con competiciones regionales que clasificarán a equipos de todo el mundo para nuestro primer torneo internacional a finales de este año. Pronto habrá más información.”, detalla Riot Games en el comunicado oficial.

Buenas noticias para todos los que disfrutan #wildrift 👀



Podrás inscribirte hoy mismo al competitivo. Estas son las fechas de las diferentes etapas:

Inscripciones: ¡Abiertas hoy mismo aquí!

¡Abiertas hoy mismo aquí! Etapa Abierta: Desde el 28 de junio

Desde el 28 de junio Etapa Cerrada: Desde el 20 de julio

Desde el 20 de julio Final: Desde el 20 de septiembre

La gran final amateur se llevará a cabo en la Ciudad de México. Recuerda que hay dos llaves (la del sur y la del norte). Conoce los detalles de la etapa abierta online:

Se jugarán 3 abiertos por región (Norte y Sur)

Llaves de 256 equipos o más

Eliminación directa

256 a 64 equipos: Bo1

64 equipos en adelante: Bo3

Final: Bo1

Cada abierto sumará puntos que clasifican a la siguiente etapa

Al finalizar el tercer abierto, los 8 equipos de cada región con mayor puntaje acumulado avanzan a la siguiente fase

Etapa cerrada online

Los mejores 8 equipos del Norte y 8 del Sur competirán por separado

Todos contra todos, ida y vuelta

14 jornadas de competencia

Al finalizar la etapa, los 6 equipos con mayor cantidad de victorias avanzan a la siguiente fase

Playoffs online

Los mejores 6 equipos del Norte y 6 del Sur competirán por separado

Los equipos serán sembrados de acuerdo a su posición en la etapa cerrada

Eliminación directa

Todas las series serán Bo5

Al finalizar la etapa, los 4 mejores equipos del Norte y los 4 mejores del Sur avanzan a la final presencial en Ciudad de México (si la pandemia lo permite; de no ser así, anunciaremos ajustes en formato y/o cantidad de equipos)

Final presencial

Los 8 mejores equipos de Latinoamérica (4 del Norte y 4 del Sur) competirán en nuestro estadio de esports en Artz Pedregal, Ciudad de México

Los equipos serán sembrados de acuerdo a su posición en los playoffs

Eliminación directa

Todas las series serán Bo5

50,000 US$ en premios

Clasificación al evento internacional en disputa

League of Legends define fecha y lugar de Worlds 2021, el Mundial

No cabe duda que el Mundial de League of Legends es uno de los eSports más importantes del año junto a The International de Dota 2. Millones de espectadores de todo el mundo se conectan a Twitch y otras plataformas para ver a su equipo competir contra los mejores del mundo.

Worlds 2020 se realizó a finales del año pasado pese a que la pandemia complicaba los viajes internacionales y que se cancelaban muchos eventos públicos. Riot Games anunció que contó con la colaboración del gobierno local de Shangai para proteger a los pro-players y organizadores de los contagios de la COVID-19.

Pues en 2021, el evento volver a China, pero en esta ocasión se reunirán los mejores clubes de League of Legends del mundo en Shenzhen, China. Se ha programado la Gran Final del evento para el 6 de noviembre en el estadio Universiade Sports Centre.

Hay hasta 60 mil butacas pero la asistencia de los espectadores dependerá de cómo haya avanzado el control del coronavirus en el país asiático.

“Estamos muy emocionados de ampliar los límites del entretenimiento y el deporte este año con Worlds 2021 y definir los próximos 10 años de LoL Esports. Shenzhen es la ciudad más competitiva e innovadora de China con miles de empresas emergentes de alta tecnología y actividades empresariales, por lo que sentimos que era el escenario perfecto para albergar nuestras Finales”, detalló John Needham, Director Global de eSports de Riot Games.

