“Worlds 2020” se celebrará en Shanghai a partir del 25 de septiembre

Buenas noticias para los seguidores de League of Legends. Riot Games anunció que todas las partidas del Campeonato Mundial de League of Legends Worlds 2020 se harán en Shanghai por motivos de seguridad y salud pública durante la pandemia.

Ahora, los mejores equipos de League of Legends en las ligas regionales de todo el mundo se enfrentarán en Worlds 2020 el próximo 25 de septiembre hasta el 31 de octubre, fecha en la que se celebrará la gran final.

La final del Campeonato Mundial de League of Legends Worlds 2020 será el evento inaugural del nuevo Estadio Pudong de Shanghai. En caso de que los lineamientos de seguridad y de salud locales permitan la presencia de público, la información de la venta de boletos se hará conocer en las próximas semanas.

El Campeonato Mundial de League of Legends regresará a China en 2021 para realizar el campeonato con sede en diferentes ciudades, llevando la experiencia del torneo en vivo a los fans en todo China, como se planeó originalmente. Norteamérica será sede de Worlds en 2022.

LEAGUE OF LEGENDS | Fin de acuerdos

La liga europea de League of Legends compartió esta semana un nuevo acuerdo de patrocinio que cerraron con la marca NEON. No obstante, esta decisión no fue bien tomada por la comunidad.

Los hinchas no es que estén en contra de los patrocinios en la liga sino que el trasfondo de la nueva marca. Se trata de un macroproyecto de Arabia Saudí con la visión de un futuro de vida próspera y sostenible.

Este acuerdo solo duró unas horas luego de que la comunidad denunciara en redes sociales que se trata de un país que considera ilegal todo lo considerado a la comunidad LGBT, simplemente no reconoce los derechos de homosexuales.

LEC, por otro lado, se ha pronunciado en múltiples ocasiones apoyando a la comunidad LGBT. Por este motivo, los encargados de la liga europea de League of Legends han publicado una rectificación.