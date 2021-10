¡Se pone cada vez más interesante! Worlds 2021, el Mundial de League of Legends ya ha cerrado la fase de grupos de la etapa Play-In. Ahora será momento de conocer a los dos últimos calificados al Main Event.

Lamentablemente, Latinoamérica quedó fuera del Mundial tras no haber ganado ningún solo encuentro. Infinity Esports podía soñar con la clasificación si vencía a LNG Esports; no obstante, el representante chino cerró la fase de grupos con cuatro victorias consecutivas y así se clasificó a la siguiente ronda (no participará de los playoffs).

Por otro lado, Japón ha hecho historia en el Grupo B. Por primera vez el servidor del país oriental ha logrado pasar al Main Event de Worlds 2021 tras haber ganado tres encuentros y solo haber pedido uno.

LNG Esports y DetonatioN FocusMe ya no deben preocuparse por sumar más puntos. Los tres siguientes de cada grupo tendrán que competir en los playoffs para definir a los dos que pasarán a la siguiente etapa.

Llaves de playoffs

PEACE vs. RED Canids - 6:00 a.m. 8 de octubre

Galatasaray Esports vs. Beyond Gaming - 11:00 a.m. 8 de octubre

Hanwha Life Esports vs. *Ganador del encuentro entre PEACE y RED Canids - 9 de octubre

Cloud9 vs. *Ganador del encuentro entre Galatasaray Esports vy Beyond Gaming - 9 de octubre

Podrás seguir el torneo en Español a través de los canales oficiales de twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Si deseas ver la edición internacional puedes ingresar a los canales de Riot Games o LoL Esports.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.