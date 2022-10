Comienza la parte más importante de Worlds 2022, el Mundial de League of Legends. De los 32 equipos clasificados inicialmente al torneo, solo quedan ocho, los cuales competirán en las llaves playoffs desde el 20 de octubre.

Por el grupo a, contamos con dos participantes: T1 y EDward Gaming. El primero fue la gran sorpresa del grupo debido a que comenzó perdiendo y terminó con solo una derrota en la fase inicial del torneo.

En el grupo b tenemos a JD Gaming y DWG KIA; en el grupo c se clasificaron DRX y Rogue; y se cierra la lista con el grupo d: Gen.G y Royal Never Give Up. Solo en una de las llaves de las eliminatorias tendremos el partido entre dos equipos de la misma región.

Esto se debe a que Corea del Sur ha logrado meter a cuatro equipos en la fase final del torneo. Así es como quedaron las llaves eliminatorias.

Cuartos de final de Worlds 2022. (Foto: Riot Games)

Cuartos de final de Worlds 2022

JD Gaming vs. Rogue - 20 de octubre, 4:00 p.m.

T1 vs. Royal Never Gipe Up - 21 de octubre, 4:00 p.m.

Gen.G vs. DWG KIA - 22 de octubre, 4:00 p.m.

DRX vs. EDward Gaming - 23 de octubre, 4:00 p.m.

Todos los horarios pertenecen a Perú, México y Colombia. Recuerda que puedes seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. En los siguientes enlaces encontrarás la narración en español del Worlds 2022.

Cabe aclarar que en este torneo de Riot Games no habrá llave de perdedores. Aquellos equipos que pierdan en su serie de cinco partidos desde ahora quedarán eliminados. Las semifinales se jugarán a fin de octubre y la Gran Final se ha programado para el 5 de noviembre.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.