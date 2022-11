La gran final del mundial de League of Legends inició con una ceremonia de apertura única que incluyó interpretaciones de The call por Edda Hayes, Louis Leibfried y 2WEI, el estreno de Fire to the Fuse de Jackson Wang y a Lil Nas X interpretando Star Walking en el escenario que además reveló a los equipos finalistas durante la presentación.

Worlds tuvo un especial paso por LATAM éste año, comenzando la etapa de Play-Ins desde el Artz en Ciudad de México, un territorio que solamente había enviado a jugadores a Worlds, pero jamás los había recibido, siendo una oportunidad única para fans que se enriquecieron con una multiculturalidad que los esports ofrecen con mayor dedicación con cada temporada que pasa.

Las primeras jornadas de la gran final se vivieron con una inmensa emoción, en las que T1 comenzó con un fulgor increíble. Pero tal pasión causó grandes dudas cuando durante la segunda partida pudimos evidenciar como DRX estaba alzándose en una primera victoria.

La tercera partida fue la más complicada para el equipo que ascendió desde Play-Ins hasta la final, puesto que la comunidad a nivel internacional criticó en grande la participación de su jungla, dado que el desplante no fue el esperado.

Hasta este punto la emoción de la audiencia era inmensa, dado que incluso una propuesta de matrimonio marcó una jornada con pausas entre partidas que llegaron a durar menos de 5 minutos.

A mediados de la cuarta partida, existía una inmensa expectativa en torno a la posibilidad de llegar a una quinta partida en la actual edición de Worlds, todo esto por el importante trabajo en la obtención de recursos y objetivos clave por parte de DRX, que cerca de los 20 minutos de partida, eliminó a casi todo T1 frente al Barón Nashor con una seguidilla de jugadas impresionantes que comenzaron con la caída de Faker en un intento por escapar al carril superior. Luego de esto, en menos de 5 minutos lograron llevarse al Barón Red Bull en un desplante increíble que sin duda seguirá aportando a la popularidad de Azir en el carril central.

El resultado de aquello fue un asedio total a la base de T1 que para el minuto 28 de la partida había visto caer su primera torreta del Nexo mientras le quedaban 50 segundos de Barón a DRX y con una ventaja de 8k de oro para ese momento, se confirmó una quinta partida, debilitando así las posibilidades de llevarse la copa nuevamente en las manos de T1.

La quinta partida comenzó con gran emoción tras la selección de Caitlyn y Bardo, un campeón que por parte de DRX tenía una gran ventaja en torno a habilidades contra las selecciones de T1, lo que no pudo evitar que sufrieran la primera muerte en menos de 5 minutos por la gran coordinación de Oner y Faker en el carril central contra Zeka. Tras ello, se mantuvo muy pareja la partida, puesto que mantuvieron diferencias de oro muy bajas, objetivos conquistados de formas similares y una cantidad de asesinatos también similar, solamente las torretas fueron un factor diferenciador hasta que DRX consiguió su tercer dragón y una nueva muerte a su favor tras 30 minutos de partida, un momento crucial en el que en menos de 3 minutos DRX logró concretar 3 muertes en las que Pyosik y Deft se lucieron, pero T1 logró llevarse el Barón Red Bull y gracias a su bonificación, ejecutaron una muerte a su favor y luego se llevaron un inhibidor en el carril inferior.

En un infartante momento, el Dragón Ancestral se lo llevó DRX tras un importante asedio en el río contra T1, que dividió sus recursos e intentaron bajar la base enemiga sin éxito y gracias a ese traspié, la estrategia de DRX logró superar todo lo pensado e imaginado, puesto que desde Play-Ins lograron llevarse la copa diseñada por Tiffany & Co. después de 9 años de carrera.

Los anillos por haber ganado la instancia competencia más alta de League of Legends fueron entregados por John Needham, President of Riot Esports, Nicolo Laurent, CEO of Riot Games y Naz Aletaha, Global Head of Lolesports, siendo un momento muy emotivo para jugadores que se han declarado muy felices por haber ganado, así como también las personas que aman jugar con Bardo y podrían tener un aspecto de Worlds gracias a tal victoria.

La escuadra de DRX son los actuales campeones y tuvieron un paso muy especial por Ciudad de México. Posterior a la final, en una entrevista realizada a los actuales campeones mundiales, se le consultó a Deft si confirmaba la existencia del “Taco Buff”, una especie de cábala asociada a que los jugadores de DRX comieron tacos en su estadía en México, por lo que aquello les habría brindado la victoria. Siendo el caso en el que Deft declaró: “Antes de que comenzara Worlds nos preguntábamos si habrían fans apoyando a nuestro equipo. Iniciamos nuestro viaje en México y resultó que sí, nos entregó mucha energía y realmente quiero agradecer aquello. Creo que probamos que el Taco Buff existe al ganar Worlds y creo que el próximo año comenzaré a comer tacos antes de partidas importantes”.

La final que vio a DRX campeón sin duda fue emocionante y sin falta todos los seguidores de League of Legends vivieron uno de los momentos más importantes que marcarán un hito en los mundiales de Worlds. Puedes revivir los grandes momentos de esta gran final y seguir todas las noticias de LoL Esports por las redes de @LLA y @lollatam.

Revive la Gran Final de Worlds 2022

