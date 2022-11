Riot Games no solo saber desarrollar contenido para League of Legends, sino que ha programado para el 5 de noviembre la serie final entre T1 y DRX para definir al campeón de Worlds 2022, y también hay toda una fiesta en el Chase Center de San Francisco.

La arena se ha adaptado para el torneo de eSports y también para el esperado concierto de cierre del Mundial. En esta ocasión, Riot Games incitó al escenario principal a Lil Nas X, Jackson Wang, Louis Leibfried y Edda Hayes para interpretar el tema STAR WALKIN’.

“La ceremonia de apertura del Campeonato Mundial presentada por Mastercard™ se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco antes de la final el 5 de noviembre a partir de las 18:00 (MX) / 19:00 (CO/PE) / 21:00 (CL/AR). La Ceremonia de apertura es el centro de atención en el escenario del Campeonato Mundial; marca el tono del enfrentamiento final entre los dos mejores equipos de LoL Esports del mundo, y cuenta con un cartel estelar de artistas internacionales que han contribuido al universo de League of Legends este año”, detalla la empresa desarrolladora.

¿Dónde ver la Gran Final entre T1 y DRX?

T2 llegó a etapa del Mundial tras ganar por tres a cero a Royal Never Give Up y por tres a uno a JDG; sin duda es uno de los mejores equipos del torneo y favoritos para levantar la Copa del Invocador. Faker podría volver al trono tras varios años de no haber clasificado a la final.

DRX, por otro lado, tuvo problemas en la serie contra EDward Gaming, ya que se extendió hasta la quinta partida. Pese a esto, logró clasificar a la semifinal, en donde venció por tres a uno a Gen.G.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de LoL Esports y la Liga Latinoamérica. En el último enlace encontrarás la narración en español y todas las estadísticas en tiempo real.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.