Isurus era la única esperanza de Latinoamérica en Worlds 2022, el Mundial de League of Legends. Lamentablemente, el club del sur del continente solo logró sacar un punto en la etapa inicial del torneo y un año más la región se queda fuera de la gran fiesta del eSport.

Pero todavía no ha acabado Worlds 22, sino que lo bueno empieza ahora. Los cuatro equipos de play-in (Fnatic, DRX, Evil Geniuses y Royal Never Give Up) ya pasaron a la etapa principal y así quedaron las alineaciones de los grupos.

Grupo A

Cloud9

EDward Gaming

Fnatic

T1

Grupo B

DWG Kia

Evil Geniuses

G2 Esports

JD Gaming

Grupo C

DRX

GAM Esports

Rogue

Top Esports

Grupo D

100 Thieves

CTBC Flying Oster

Gen.G

Royal NEver Give Up

De cada uno de los grupos, solo dos se clasificarán a los playoffs. Serán en total ocho fechas de grupos que iniciará el 7 de octubre y finalizará el 16 del mismo mes. Desde ese momento se dará inicio a los cuartos de final.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de la Liga Latinoamérica. Recuerda que la fase play-in se jugó en México y desde ahora el torneo seguirá su camino en Estados Unidos, pese a esto Riot Games Latinoamérica seguirá narrando toa la competición.

Isurus se despide de Worlds 2022

Una sola victoria se llevó Isurus, el representante de Latinoamérica, en Worlds 2022. El entrenador Ukkyr fue entrevistado por los canales oficiales dey declaró lo siguiente.

“Ha sido decepcionante, pero el apoyo que nos han hecho sentir es muchísimo. Les quiero pedir perdón a los fans. Se intentó todo”, declaró.

Ukkyr, el entrenador de @teamisurus se derrumba tras quedar eliminado de los mundiales.



Gente así que sienta lo que es la competición, el deporte y el sentimiento hacía unos fans y una región, es lo que hace falta en los esports.



¡Cabeza alta LATAM y a volver más fuerte❤️! pic.twitter.com/qqUxO8k16T — Jaime Mellado (@jaimemellado_) October 2, 2022

