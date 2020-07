Los jugadores de Legends of Runeterra ya conocen a Yone, el hermano de Yasuo. Esta es una de las cartas que mejor combinan con el poder del espadachín del viento; no obstante, en League of Legends será un tanto diferente.

Su forma heróica queda en el pasado luego de su muerte.

“Conocimos a Yone por primera vez cuando persigue a su hermano, Yasuo, quien lo mata en dicho encuentro. Y durante los últimos siete años, prácticamente eso es todo lo que tuvimos: un vistazo rápido al peor momento de la vida de Yone (y de Yasuo).”, se lee en el blog de Riot Games.

“La relación de Yone y Yasuo siempre ha sido complicada. Pero antes de toda la traición y el asesinato fraternal, crecieron juntos, y los entrenó el mismo maestro, lo que significaba que todavía deberían tener algunas similitudes.”, añade la descripción.

Habilidades de Yone

Pasiva

Yone usa sus dos espadas, causando cada segundo un ataque que hace más daño mágico. La chance de golpe crítico aumenta pero se reduce el daño.

Q “Acero mortal”

Yone lanza un ataque a distancia con us espada de acero infligiendo daño físico a sus enemigos. Con cada golpe acertado gana un ‘stack’, cuando llegue a dos puede saltar hacia adelante con una onda que elev a los enemigos por los aires.

W “Cuchilla espiritual”

Yone usa su cuchilla en un arco enorme que hace daño porcentual de la vida de sus oponentes. Con cada enemigo golpeado de esta manera ganará un escudo.

E “Partición de alma”

Entras al mundo espiritual dejando atrás tu cuerpo y ganas velocidad de movimiento. Cuando expira la “Partición del alma”, Yone hace daño porcentual de la vida del enemigo golpeado.

R " Destino sellado”

Yone golpea a todos los enemigos a su paso y los desplaza hacia su posición.