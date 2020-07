Hace solo unos días, Riot Games compartió las imágenes de Lilia, la nueva campeona de League of Legends. Se trata de una cervatilla que se ha mantenido al margen de las agitadas acciones bélicas en Runeterra.

“Es tímida, torpe y cohibida. Es desinteresada y quiere ayudar, pero teme acercarse a los que lo necesitan. Lillia es una flor excepcional que requirió cuidados y atenciones durante su desarrollo. Y cuando completó ese proceso, se convirtió en algo que no esperábamos: la campeona más valiente que hemos hecho, con un vínculo irrompible con los sueños.”, se lee en su descripción.

Con la llegada del festival de la Flor Espiritual, una cervatilla mágica se arma de valor para aventurarse y descubrir el misterio detrás de su bosque enfermo. pic.twitter.com/xYtndavYtd — League of Legends (@lollatam) July 7, 2020

No obstante, no sería el único personaje en camino. Tras la presentación de esta campeona, se filtró el primer skin para Yone, el hermano de Yasuo. Aquellos jugadores de Legends of Runeterra ya lo conocen pero ahora daría el salto al MOBA.

En el juego de cartas es el mejor soporte para Yasuo, ya que puede disparar su combo de manera muy sencilla. Pues ahora también llegaría a la Grieta del Invocador según las últimas filtraciones.

El primer skin que tendría en el juego sería una versión morada y blanca y cambiaría su rostro con respecto a la versión del título de cartas. En caso de confirmarse esta información, Yone se convertir´pia en el campeón número 150 de League of Legends.