A pesar de que Riot Games ha estado ocupado trabajando en Legends of Runeterra y Valorant, sus nuevos videojuegos de cartas y disparos en primera persona respectivamente, los encargados de los deportes electrónicos de League of Legends, su título más popular, no han tenido descanso. Muchas regiones comenzaron su Torneo Clausura el 5 de junio y pronto otras se sumarán al calendario global de competiciones para tener un equipo campeón en cada región.

Por ejemplo, la Liga Profesional de Oceanía (OPL) y la Liga Profesional de China (LPL) dieron inicio a sus competiciones el pasado 5 de junio. Tan solo un día después, le seguirían la Liga Internacional de Turquía (TCL) y la Liga de Brasil (CBLOL). Tendrían que pasar una semana entera para dar inicio a dos de las ligas más importantes de League of Legends, la Liga Europea (LEC) y la Liga de Norteamérica (LCS), que comenzarán el 12 de junio mientras que para el 13 de este mes comenzará la Liga Japonesa (LJL) y la Liga de Asia del Pacífico (PCS)

Como se sabe, las 12 ligas regionales de los esports de League of Legends tienen a los mejores exponentes de cada país, ocupando una plaza para el Mundial de LoL que se celebra cada año religiosamente. Si bien estos torneos tenían una sección virtual y una presencial, lo más probable es que los formatos cambien a un modo enteramente virtual por la pandemia del COVID-19.

¿Cómo ver las partidas de la LEC, la LCS, la LJL y la PCS? ¿Quiénes se encontrarán cara a cara durante estos inicios del Summer Split de League of Legends? Aquí te compartimos toda la información necesaria de cada partida proporcionada por la misma Riot Games, además de como ver cada jornada desde la comodidad de tu casa por Twitch.

¿CÓMO VER EL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS?

Todos los años Riot Games transmite de manera gratuita todos los encuentros programados para cada región. Si bien existe un Twitch oficial de la compañía, este solo transmitirá los partidos de parte de la región principal de League of Legends, es decir Estados Unidos con la LCS. Cada región tiene su propio canal de streaming para poder ver todas las partidas que se programen durante esta temporada:

► VER LA LCS DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA LEC DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA OPL DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA CBLOL DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA LPL DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA TCL DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA LJL DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

► VER LA PCS DEL TORNEO CLAUSURA DE LEAGUE OF LEGENDS

LOL ESPORTS PROGRAMA DEL 12 Y 13 DE JUNIO

La página oficial de los esports de League of Legends da detalles de todo lo que sucederá durante el inicio de estas dos ligas, comenzando con varios pesos pesados en cada una de las ligas que se enfrentarán para conseguir un puesto entre los finalistas de cada región. Aquí el detalle de cada uno de estos encuentros:

LEC - MAD Lions vs. G2: el siete veces campeón europeo, G2 Esports, iniciará la Temporada de Clausura disputando una partida contra el tercer puesto, MAD Lions, que fue el único equipo que los derrotó en una serie en 2020. El LEC continuará cada viernes a las 11:00 (MX/CO) / 12:00 (BO, CL, PY) / 13:00 (AR/UY) y cada sábado a las 10:00 (MX/CO) / 11:00 (BO, CL, PY) / 12:00 (AR/UY).

LCS - Cloud9 vs. FlyQuest: iniciaremos la primera edición del Friday Night League de la LCS con dos partidas que no te puedes perder. Primero, 100 Thieves busca vengar su derrota en las clasificatorias ante Evil Geniuses, que terminó el Torneo de Apertura en tercer lugar. La noche finaliza con una revancha entre los actuales campeones, Cloud9, y el equipo que los desafió en el Torneo de Apertura, FlyQuest.

LJL - AXIZ vs. Crest Gaming Act: la LJL abre la temporada con una partida entre dos equipos que dieron una dura batalla en las eliminatorias del Torneo de Apertura: AXIZ, un equipo en ascenso, y Crest Gaming Act, liderado por el aclamado carrilero central Aria.

PCS - Talon Esports vs. Machi Esports: en su torneo debut en el circuito profesional de League of Legends, Talon Esports se llevó el título de campeón del Torneo de Apertura 2020 de la PCS, tras vencer en cinco partidas en la final a Machi Esports, el equipo que había calificado a la eliminatorias como primer lugar. La revancha será el 13 de junio, cuando Talon Esports y Machi Esports se enfrenten en la partida inaugural del Torneo de Clausura 2020 de la PCS.

