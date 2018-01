McDonalds se une a los eSports patrocinando la ESL Meisterschaft de Alemania

McDonalds, la famosa cadena de comida rápida de hamburguesas en todo el mundo, ha anunciado oficialmente su participación en los eSports de Alemania, específicamente apoyando la ESL Meisterschaft.



De esta manera, la compañía será patrocinador oficial de las competiciones de CS:GO , League of Legends y FIFA 18 que se organizarán en los diferentes torneos organizados por la ESL de Alemania.



Esta no es la primera vez que McDonalds muestra su apoyo a los eSports. El año pasado, la cadena de hamburguesas patrocinó otra competición de la ESL, junto a Blizzard y You Know Media. Hablamos del Starcraft II World Championships.

De momento, no se ha confirmado los términos de esta alianza entre McDonalds y la ESL. Lo único que se sabe, es que el próximo 29 de enero estará presente en la competición de la ESL Meisterschaft como patrocinador oficial.