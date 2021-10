El gigante de Francia, Paris Saint-Germain, no solo destaca en el fútbol sino que hace varios años atrás busca un espacio en los eSports. Recordemos que hace unos años cerró su equipo de League of Legends en Europa debido a que no llegaron a clasificarse a la primera división. No obstante, su apuesta por el mercado chino ha dado frutos.

Actualmente, el equipo PSG Talon disputa su clasificación a la etapa eliminatoria de Worlds 2021, el Mundial de LoL. Se encuentra en uno de los grupos más difíciles, debido a que el favorito es Royal Never Give Up.

En este momento, RNG se encuentra en la primera posición del Grupo B con tres victorias consecutivas. PSG Talon está en la segunda posición con dos victorias y una derrota, mientras que Hanwha Life Esports y Fnatic disputan la eliminación.

En un sorpresivo movimiento corporativo, PSG reunió a Messi, Neymar Jr., sus más grandes estrellas del fútbol, para mandarle un mensaje de aliento al equipo de LoL. “Vamos PSG Esports”, comenta el astro argentino.

¿Pero qué pasó con el equipo de Dota 2? Así es, PSG no solo disputa el Mundial de League of Legends, sino que ha tenido un gran desempeño en The International, el Mundial de Dota 2.

El jueves 14 de octubre a las 11 de la mañana PSG.LGD se enfrentará a Virtus.pro para definir al primer finalista del upper bracket del torneo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.