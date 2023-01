Sigue la acción en el Campeonato Mundial M4 de Mobile Legends: Bang Bang. El equipo peruano Malvinas Gaming tendrá un importante duelo que determinará su permanencia en el certamen el lunes 9 de enero por la madrugada.

Los chicos de Malvinas Gaming y S11 Gaming Argentina, los dos equipos representantes de América Latina, tendrán varios duelos importantes por continuar la carrera dentro del Lower Bracket del Knockout Stage.

En la primera ronda del Lower Bracket del Knockout Stage, S11 Gaming Argentina tendrá la oportunidad de seguir en el torneo al enfrentar a RSG Singapore (Sudeste Asiático) en una serie al mejor de tres mapas (Bo3). Los partidos iniciarán a las 4 AM ARG / 2 AM Perú / 1 AM MX

Luego llegará el turno de Malvinas Gaming. La escuadra peruana jugará ante Occupy Thrones (Oriente Medio) en una serie al mejor de tres mapas (Bo3), a las 10 AM ARG / 8 AM Perú / 7 AM MX.

Puedes ver los encuentros a través del canal oficial del mundial de Mobile Legends: Bang Bang en YouTube. Puedes hacer clic en este enlace para ver la transmisión por la madrugada o revivir los encuentros que han llevado a Malvinas Gaming a donde está ahora.

Sobre el Mundial de Mobile Legends: Bang Bang

Unos 16 equipos internacionales se disputarán el prestigioso título del mejor en Mobile Legends: Bang Bang y el premio combinado de US$800000 en el Bali United Studio (fase de grupos) en vivo desde Yakarta.

La fase eliminatoria se realizará en el Tennis Indoor Senayan y el torneo se transmitirá en las siguientes plataformas: TikTok, YouTube, Facebook, TVRI Sports, VIDIO, iWantTFC, Mediacorp, ABS-CBN, Megaworld, Astro Arena, Mahar TV, Sooka, TV5 y más. Asimismo, más de 600 personas influyentes de todo el mundo retransmitirán el Campeonato Mundial M4.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.