No solo los videojuegos y el cine tiene eventos importantes para la segunda mitad del año. Los eSports comienzan a mover sus primeras fichas; por ejemplo, Mobile Legends: Bang Bang anunció LATAM Super League con inscripciones abiertas para las dos regiones de Latinoamérica.

Se abren las inscripciones gratuitas para participar en la segunda etapa de clasificación abierta, donde los equipos aspirantes deberán registrarse entre el 29 de mayo y el 4 de junio en los siguientes enlaces: región norte (día 1 y día 2) y región sur (día 1 y día 2). Las competiciones se desarrollarán entre el 9 y el 12 de junio y las mejores escuadras de cada día y región alcanzarán su pase directo a la fase regular.

Llama a tu squad para participar en la LATAM Super League. Foto: MLBB

Equipos invitados y clasificación abierta

Además de los equipos clasificados de la fase abierta, la Mobile Legends: Bang Bang LATAM Super League contará con la participación de equipos invitados en ambas regiones. La fase regular de la MLSL iniciará el sábado 1 de julio a las 2 p.m. (Perú), y se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de Mobile Legends: Bang Bang LATAM en TikTok, Facebook y YouTube.

Max Li, Latam Esports Lead of MLBB at Moonton Games, comentó: “Espero que los equipos de la MLSL estén motivados para competir y ganar el torneo en esta segunda mitad del año. Este torneo en particular es muy importante para nosotros, debido a que se decidirá los equipos que avanzarán hacia Liga LATAM para competir por uno de los tres cupos latinoamericanos al Campeonato Mundial M5″.

Además, Max comentó que están expectantes en cuanto a las inscripciones a los clasificatorios abiertos. “Con un objetivo aproximado de 350 inscripciones, queremos presenciar la pasión y el entusiasmo que los jugadores demuestran en su afán por competir”. Por último, aclaró que también anhelan ver el talento emergente, la diversidad de estilos de juego y la tenacidad de los participantes “mientras luchan por asegurarse un lugar en la próxima fase”.

Para esta segunda mitad del 2023, el torneo hispanoamericano más relevante de Mobile Legends: Bang Bang tendrá un prize pool de USD 25.000 dólares para el Norte y USD 40.000 dólares para el Sur.

La liga llevará a cabo su tercera edición en la región sur y la segunda en el norte, luego de haber celebrado su primera temporada durante septiembre-noviembre de 2022, en la cual tuvo un gran impacto en audiencia, alcanzando 2.241.849 vistas totales y 365.737 horas vistas durante el certamen.

