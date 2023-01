Tras el Torneo Interuniversitario que se llevó a cabo en el Teatro NOS de la PUCP, Mobile Legends dio inicio a otro torneo a inicios de enero de 2023. Se trata de M4 World Championship, el Mundial del MOBA.

Perú es parte de este importante eSport con la participación de Malvinas Gaming. Lamentablemente, el club ganó su primera partida pero perdió las dos siguientes y se metió en la tercera posición del Grupo B.

Falcon Esports y OINC Esports, por lo pronto, son los dos únicos clubes que han quedado alineados en el upper bracket. Entre tanto, Incendio Supremacy se enfrentará a MDH Esports en el lower bracket.

Allí también se encuentra Malvinas gaming, quien espera rival. Según la llave en la que ha caído, tendrá que competir contra el equipo de la cuarta posición de del Grupo C, el cual podría ser Occupy Thrones.

Por parte de S11 Gaming Argentina, el equipo tendrá por delante sus últimos dos encuentros de la fase de grupos, frente a RRQ Akira (campeón MPL Brazil), mañana a las 4 AM ARG / 2 AM Perú / 1 AM MX y cerrará su jornada contra Team HAQ (Malaysia) a las 6 AM ARG / 4 AM Perú / 3 AM MX.

¿Dónde ver el Mundial de Mobile Legends?

Podrás seguir M4 World Championship a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de Mobile Legends. Es un evento presencial en Jakarta, Indonesia, así que verás que las partidas son con público y narradores en vivo.

El ganador del torneo se llevará 300 mil dólares, mientras que el segundo se asegura 120 mil, el tercero 80 mil y el cuarto 55 mil. El resto del pozo de 800 mil dólares se repartirá entre los demás clubes participantes.

