Se cierra la temporada competitiva universitaria de Mobile Legends: Bang Bang. Cuatro equipos disputarán la copa en un evento presencial que se llevará a cabo el 22 y 23 de diciembre. Habrá un pozo de 10 mil dólares entre los participantes, el premio más alto entregado en un torneo de eSports interuniversitario.

Diario Depor, tuvo la oportunidad de conversar con Sonia Jiang, Gerente de comunidades de Latinoamérica en MOONTON Games, para conocer más acerca de todo lo que ofrece este evento.

¿Cómo así ton Games se interesa por el mercado peruano?

Hemos notado que los jugadores peruanos tienen un conocimiento muy profundo del juego MOBA. A la mayoría les parece que es uno de los juegos más difíciles del mundo y más competitivo en torneos mundiales. Con la experiencia de los eSports de Asia y Perú, Mobile Legends es un poco diferente. Empezamos el proyecto en los estudiantes. Es muy importante. Porque queremos desarrollar la industria eSports en Perú a otro nivel. Recientemente, estamos preparando un torneo entre estudiantes interuniversitarios, porque los vemos como una cantera, los exponentes principales de la industria eSports.

¿Por qué se decidió llegar a las universidades y no hace un torneo abierto?

Esa decisión no surgió de repente. Ha sido un resultado de un proyecto: organizamos torneos presenciales y tenemos embajadores en las universidades peruanas. En ese momento, ofrecimos premios de 10 mil dólares, el premio más alto a nivel interuniversitario. Vamos a ver cuál es la universidad más fuerte. Quiénes son los estudiantes más fuertes del videojuego Mobile Legends. Es un inicio de una carrera profesional para los estudiantes, porque son muy talentosos. Muchos jugadores profesionales vienen desde universidades y en este torneo tenemos a las mejores de Lima. Por ejemplo, la PUCP y la UTP. Son el futuro del país y son muy talentosos. Nos sorprendió mucho.

¿En el futuro se dará el salto a un gran torneo nacional?

En el año siguiente seguro que vamos a organizar un gran evento entre universidades. Pero este año, ya empezamos a organizar un evento entre institutos, porque ellos son gran parte de los jóvenes.

¿Cuál es tu balance de la temporada competitiva 2022?

Hay algunos jugadores universitarios que me gustan mucho (risas): las chicas. Son muy hermosas y al principio yo creía que eran soportes. Hay comentarios en la comunidad que dicen que los jugadores universitarios tienen un nivel bajo, las chichas deben ser ‘carreadas’ por sus novios. Pero no es la verdad. En las transmisiones de las primeras fases del torneo, ya hemos visto a las chicas ganar el MVP (el mejor de la partida). Eso es muy importante. De los cuatro equipos que quedan, hay dos que tienen mujeres. El equipo de la USIL tiene dos chicas. Es muy diferente entre toda la industria de los eSports.

¿Influye que sea un juego de celulares y no de PC para llegar a un mayor público?

Sí, es un videojuego MOBA, pero no es tan difícil. Dentro del videojuego ofrecemos distintos modos, no tiene que ser competitivo. Puedes elegir un modo más fácil, porque no tienes tiempo para jugar. Y lo más importante, es que es un MOBA para celular. No tienes que comprar una computadora o comprar un iPhone 14. Puedes jugar en la mayoría de dispositivos móviles. La descarga es gratuita en Android y iOS. No es un juego de ‘pagar para ganar’ (‘play-to-win’). Es un juego que depende de tu nivel. Si tienes ganas de superarte, puedes llegar a un rango más alto. Incluso, esas chicas están en el rango más alto del juego.

¿Por qué MOONTON Games decide organizar un evento presencial y no virtual?

Porque el presencial te da una experiencia totalmente diferente. he visto torneos en salas de cine y el ambiente es muy diferente. Incluso, después de que nosotros llegaramos a Perú, según los feedbacks y lo que hemos visto, es un país en el que todos querían salir a la calle, especialmente los fines de semana. Los centros comerciales o de convenciones, cuando hay un evento presencial, es un lugar al que prefieren ir y tone Games creee que organizar eventos presenciales es una acción muy importante para mostrar nuestra atención a la comunidad. Vamos a invertir más en este mercado, en Perú.

¿Qué encontrará el asistente en este evento gratuito?

Claro. El evento presencial es el 22 y 23 de diciembre, y está muy cerca de Navidad. ¿Qué preparamos? Primero, son los grandes sorteos, incluso una silla gamer de nuestros patrocinadores, teclados, audífonos. Preparamos códigos para canjear tarjetas de pruebas de las skins de aspirantes. También MOONTON Games prepara merchandising de Mobile Legends, como cuadernos, lapiceros, gorras, etc. Nadie va a regresar a su casa con las manos vacías. También puedes traer a tus familiares al evento para disfrutar de un tiempo lindo. Puedes tomar fotos con los jugadores competitivos y con los cosplayers que tienen vestimenta de los héroes.

¿Va a haber una copa física? ¿Habrá un calendario competitivo en 2023?

Sí, va a haber una copa física muy grande. En 2023, además de este torneo de un nivel amateur entre estudiantes de universidades e institutos, si ellos quieren, pueden inscribirse en los torneos de la comunidad que se llaman Dawn of Heroes. También vamos a tener dos temporadas de Super League, donde juegan los países hispanohablantes de Latinoamérica, y también vamos a tener un evento de Liga Latam, que incluye a Brasil. Los ganadores van a representar a todo Latinoamérica. Por ejemplo, en este campeonato Mundial de este año M4 que va a iniciarse el 1 de enero, el equipo peruano Malvinas Gaming y S11 de Argentina van a representar a todo Latam en el Mundial.

Latinoamérica es un mercado importante para Mobile Legends. Neymar ha sido parte del videojuego. ¿Habrá más contenido para la región en el MOBA?

(Risas) Hay información que no puede revelar. Puedo discutir con... para ver si podemos dar información para los eventos que vienen. Pero en el pasado hay otra colaboración muy querida por Latam, el de Saint Seiya (Caballeros del Zodiaco). Todo el mundo puede conseguir una skin gratis.

¿Cuánto dinero se va a llevar el ganador?

Es un pozo de premio que comparten los primeros puestos: 10 mil dólares. El primer puesto se comparte el premio entre los cinco jugadores 5 mil dólares. Es decir, cada uno de ellos pueden tener mil dólares. Con ese dinero pueden pagar sus estudios o ayudar a su familia.

¿Si no asisto al teatro NOS de la PUCP, cómo puedo ver el evento?

También tenemos transmisiones en nuestra web, Facebook, TikTok y YouTube. Ya tenemos nuestra página oficial que se llama Mobile Legends Perú. Todo el mundo puede ver la transmisión online. En esas transmisiones ofrecemos códigos para canjear tarjetas de pruebas de skins o tienen la posibilidad de ganar una skin permanente.

