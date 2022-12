Una dura pelea para quedarse con el tercer puesto del Torneo Interuniversitario de Mobile Legends. La escuadra de la Universidad San Ignacio de Loyola se enfrentó a la Universidad Tecnológica del Perú en la primera ronda de los playoffs. Lamentablemente, cayó ante la UTP por 2 a 3 en el marcador general y tuvo que enfrentar a la Universidad Cesar Vallejo por la tercera plaza de la competición.

Depor tuvo la oportunidad de conversar con Hitomi, jugadora de USIL que ocupa la posición de ‘mid-laner’, para conocer su experiencia en el Torneo Interuniversitario.

“Estudio gastronomía y gestión de restaurantes con doble grado en negocios internacionales. Mis héroes favoritos son magos, como Cecilion o Xavier. No sabía que había torneos competitivos entre universidades y yo solo quería un equipo para inscribirme, apenas me enteré de un torneo como este. Entré a Discord que promocionaba MOONTONE Games dentro de su página de Facebook (...). Allí, encontré a los fundadores de mi equipo y me dijeron que justo faltaba un mago”, explicó la jugadora sobre sus inicios en el equipo USIL.

“Mobile Legends: Bang Bang”: USIL consigue el tercer puesto del Torneo Interuniversitario. Foto: Renato Mogrovejo

¿Cuentas con experiencia previa en torneos u otros videojuegos?

“Soy una jugadora casual. Aunque he competido en otros torneos el año pasado y a principio de este año de Mobile Legends, aunque torneos no tan fuertes. Lo más destacado fue el año pasado que quedé en segundo puesto en Claro”.

¿En qué momento te diste cuenta de que este equipo tenía el nivel profesional?

“Yo, en un inicio, no pensaba que mi equipo era muy fuerte. La mayoría (del equipo) eran jugadores casuales, solo juegan para divertirse y yo tampoco soy jugadora competitiva, pero ya tenía un poco de experiencia. Pensaba ‘voy a tener que ayudarlos y vamos a necesitar un coach’. Luego me di cuenta de que ellos tenían la capacidad rápida de aprender roles de manera fácil. Empezamos a ganar las clasificatorias, que fueron contra 84 equipos, y dije ‘vaya, sí somos fuertes’”.

¿Cuál es la sensación que te llevas del torneo tras asegurar la tercera posición?

“Realmente, estoy satisfecha y feliz con el rendimiento. Siento que no fue lo esperado desde un principio, porque al menos esperábamos un segundo puesto, pero siento que lo merecemos después de un largo trabajo y los entrenamientos nocturnos y de madrugada. Tranquila y orgullosa del desempeño de mis compañeros”.

¿Cuál fue la clave para que USIL se meta entre los tres mejores?

“Nuestro estilo de juego, más que todo, es priorizar ahora los objetivos. Hemos aprendido a la mala de que la tortuga es muy importante porque da mucho oro. A pesar de que te tumben una torre, la tortuga es la que va a dar siempre más experiencia, oro y escudo. Somos agresivos en ‘early’ (juego temprano), inclusive si sacamos héroes de ‘late’ (juego tardío) tratamos de manejar y garantizar objetivos o alguna otra ventaja”.

¿Qué te espera en el futuro?

“Me he enterado de que el tercer puesto es la garantía de la invitación para el próximo año. Voy a estar preparándome y preparando a mi equipo. El siguiente es mi último año de universidad y vamos a estar preparados para ganar. Ya después, a lo que corresponde a mi carrera, el juego es un ocio”.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.