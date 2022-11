La escena peruana de Mobile Legends todavía tiene mucho más contenido por mostrar antes de que acabe el año 2022. Actualmente, se lleva a cabo el Torneo Interuniversitario, en donde participan importantes universidades de la capital.

Este torneo cerró su tercera fase con 5 universidades clasificadas. Las cinco escuadras mostraron supremacía frente a sus adversarios al ganar 2 partidas seguidas en todas las competencias.

Entre las casas de estudio que siguen en carrera para alcanzar el pozo de los US $10,000.00 se encuentran la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad César Vallejo (UCV).

“Con mi equipo estamos muy felices de haber pasado a la siguiente etapa del torneo. Más allá de los resultados, lo que más he disfrutado de esta experiencia es que he podido conocer nuevos amigos/amigas y crecer en mi red de contactos. Además, me llena de orgullo de ver a más chicas interesadas en los esports y empoderadas en sus equipos”, comenta Hitomi Soto, representante del equipo de la USIL y jugadora destacada durante la partida (MVP).

Las transmisiones se reanudarán este 3, 4, 10 y 11 de diciembre a las 5 p.m. (hora Perú), donde competirán las cinco universidades clasificadas en un formato de ”todos contra todos”. Los cuatro equipos con mejor puntuación pasarán de manera directa a las semifinales, que se llevarán a cabo de manera presencial los días 22 y 23 de diciembre en el Teatro NOS PUCP (San Isidro).

No dejes de alentar a tu equipo favorito y conéctate estos fines de semana para vivir la emoción de estas interesantes partidas. Además, gana códigos de regalo durante las transmisiones:

FB Perú: @MobileLegendsPeru

FB Esports: @mlbbesportses

YT: Mobile Legends: Bang Bang Español

YT Esports: MLBB Esports ES

TikTok: @mobilelegendslatam

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.