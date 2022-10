Mobile Legends Super League tendrá por delante la etapa de Playoffs desde el próximo 27 al 30 de octubre, de forma presencial en el Circuit Media Group, (Av Del Pinar 110, 1305, Surco, Lima, Perú). S11 Gaming Argentina, New Wave México, Warriors Team, Malvinas Gaming, S11 Gaming Bolivia e INFINITY son los seis mejores equipos de la etapa regular y competirán entre sí por los dos cupos al M4 World Championship y un prize pool de 25.000 dólares.

Culminada la etapa regular de Mobile Legends Super League, esta semana iniciará la fase de Playoffs para conocer a los dos equipos que representarán a Latinoamérica en el M4 World Championship. Entre las seis escuadras que siguen en carrera por el título de liga y los 25.000 dólares de prize pool, S11 Gaming Argentina se encuentra entre los favoritos luego de terminar la fase anterior en el primer lugar con 21 puntos y un solo mapa perdido.

Además, New Wave México se posiciona como un duro contrincante, tras culminar escolta del equipo argentino con 20 unidades. Por otro lado, Warriors Team, el representante peruano, clasificó a Playoffs en el tercer puesto con 18 puntos. Malvinas Gaming jugará el Upper Bracket de la etapa eliminatoria luego de culminar en el cuarto lugar de la etapa regular. Por último, S11 Gaming Bolivia e INFINITY completan los seis seeds de la fase de Playoffs, tras haber terminado en el quinto y sexto puesto, respectivamente.

La fase de Playoffs contará con un formato de cuadro de ganadores (Upper Bracket) y cuadro de perdedores (Looser Bracket). Durante la competencia, cada serie se disputará al mejor de 5 mapas (Bo5) y la Gran Final se decidirá al mejor de 7 partidas (Bo7).

Este jueves 27 de octubre iniciará la fase de Playoffs con el enfrentamiento entre Warriors Team vs. INFINITY, seguido de uno de los favoritos de la competencia, Malvinas Gaming vs. S11 Gaming Bolivia. Los dos mejores conjuntos de la etapa regular, S11 Gaming Argentina y New Wave México, jugarán hasta el viernes 28 de octubre, cuando estarán esperando a sus rivales del primer día de competencia.

Dónde ver Mobile Legends Super League

