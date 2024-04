La anticipación se eleva conforme se acerca el esperado momento para Latinoamérica: el Mid-Season Invitational de League of Legends 2024 está a punto de comenzar, y Estral Esports se prepara para su debut internacional enfrentándose al formidable equipo de T1, actual campeón mundial de LoL.

Para Estral, campeones del Apertura 2024, esta oportunidad es excepcional. Tras más de dos años de deseo y lucha por alcanzar este hito, el equipo se encuentra ante la perspectiva única de adentrarse en lo desconocido para sus rivales. Esta condición de ser un equipo nuevo en el escenario internacional podría brindarles una ventaja estratégica en la grieta del invocador, estableciendo un escenario prometedor para su participación en el MSI 2024.

El fervor y la emoción están en su punto máximo mientras Estral Esports se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia y representar con orgullo a Latinoamérica en el escenario global de League of Legends. Enterémonos de la programación y todo lo que se juega en el competitivo.

MSI 2024 | Fecha y hora de la partida

La cita es el miércoles 1 de mayo, posterior al encuentro entre FlyQuest vs PSG Talon, podremos vivir el juego entre Estral Esports y T1 a partir de las 5:00 AM MX, 6:00 AM CO y PE, 7:00 AM CL y 8:00 AM AR. Recuerda que también podrás disfrutar estos enfrentamientos con los costreamers virtuales aprobados y seleccionados para el MSI 2024 con contenido en español: Nickdaboom, Lastpick, Pichu y JimRising.

Puedes ver los encuentros del MSI 2024 en el siguiente enlace.

Sobre Mid-Season Invitational 2024

El Mid-Season Invitational 2024 (MSI 2024) es la primera competencia interregional del calendario anual de LoL Esports. El certamen reúne a doce equipos: los ganadores de ocho divisiones de primavera de Riot Leagues individuales y los subcampeones de tres (LCK , LPL y LCS). Además, el ganador de la división de invierno de LEC también se clasifica para la etapa de play-in.

MSI 2024 se celebra en la ciudad de Chengdu, China, en el Centro de Artes Escénicas Wuliangye Chengdu desde 1 hasta el 19 de mayo.

Un dato que todos deben recordar. Una nueva regla establece que el campeón del MSI ofrecerá la clasificación directa para el Campeonato Mundial de 2024, garantizando una plaza adicional para su región. Esta regla solo se aplicará si el equipo ganador llega a los playoffs en su división nacional de verano. Además, la segunda mejor región en la clasificación final también recibirá un puesto adicional para su liga nacional en el Mundial.

Integrantes de T1

Top - Zeus (Corea del Sur)

Jungler - Oner (Corea del Sur)

Middle - Faker (Corea del Sur)

Bot - Gumayusi (Corea del Sur)

Support - Keria (Corea del Sur)

Integrantes de Estral Esports

Top - Zothve (Chile)

Jungler - Josedeodo (Argentina)

Middle - cody (Chile)

Bot - Snaker (Argentina)

Support - Ackerman (Argentina)