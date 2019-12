El mercado de los eSports está creciendo en todo el mundo. Se calcula que anualmente hay un crecimiento alrededor de 30% a nivel internacional gracias a los megaeventos de las grandes industrias.

Veamos algunos ejemplos. En el Mundial de Fortnite de 2019 se repartieron 30 millones de dólares en premios, superando a Wimbledon, Roland Garros, Indi 500 y Tour de Francia; así como en la final de Mundial de League of Legends en 2018 se consiguió un pico de 205 millones de espectadores vía streaming.

A esta tendencia se suma la incursión de equipos profesionales como Real Madrid, Barcelona, Schalke 04, Galatasaray, América de México y Universidad de Chile en las competiciones de FIFA 20 o PES 2020.

Para tener una mejor idea de cómo se desarrolla el mercado de los eSports, La Pizarra del DT, con el aval de la Florida Global University y FGU Tech Lab, organizará el I Congreso Latinoamericano de E-Sports este sábado 7 de diciembre. El evento será online y podrás participar pagando el importe de 10 dólares.

ESPORTS | Ponentes

Enrique Montero (Periodista Millenium GG): Fundador y creador de Trasgo.net, primera web de E-Sports en España. Profesor de máster universitario en la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Valencia.

Daniel González (Gerente de Patrocinios para España y LATAM de Marathonbet): Es el gerente de patrocinios de Marathonbet, empresa de casas de apuestas y conocedor de cómo se gestiona el tema de los E-Sports en ellas: ¿Cómo ha sido el crecimiento de este sector en el área de apuestas deportivas?

Armando Aguilar (Ex CEO de Anahuac Sports): Fundador del equipo Authority Esports en 2016 para competir en League of Legends. En 2018 fue manager de Just Toys Gaming y recientemente estuvo como CEO de Anahuac Sports.

José Manuel Sánchez (Ex Jefe de Marketing de Universitario de Deportes): Ex Jefe de Marketing y contenidos en el Club Universitario de Deportes, club de fútbol más grande de Perú. Incursionaron en 2018 en los E-Sports, teniendo a sus propios jugadores en diferentes competencias a nivel nacional e internacional.

José Relic Pombo (Gamer): Top laner y capitán para Infinity Esport desde hace 2 años, así como streamer. Ex jugador en Infamous y Hearthstone.

Juan José Quijano (General Manager en 4Dimensional): Conectando a atletas de E-Sports con grandes marcas como Red Bull, Adidas, ESPN, MTV. Manager de UL1BARRI, quien consiguió ubicarse como gamer en Xolos de Tijuana. Organizador de eventos nacionales en México con más de 3000 inscritos.

Mito Dona (Marketing en Mercadeo DVO): Fundador y creador de Mercadeo DVO. Senior Marketing manager de Herbalife. Sponsorship y comunicaciones de marcas deportivas. Director de mercadeo de 7eam 11, equipo de E-Sports en Costa Rica.

Cristian Aguilera (Árbitro profesional de E-Sports): Referee profesional en Riot Games con más de 3 años de experiencia en el rubro.

Valentina Kryp (Cosplayer, Cosmaker y presentadora): Desde 2016 comenzó a trabajar como Cosplayer de manera profesional, asistiendo a eventos en toda Latinoamérica. Además, es gamer en LOL y Overwatch.

Juan Cantillo (Desarrollador de negocios LVP Colombia): Juan se encarga en LVP Colombia de la búsqueda de oportunidades para el crecimiento del negocio de ESports en los mercados de Colombia así como en la preparación de propuestas comerciales adaptadas a las necesidades de cada cliente en la búsqueda de relaciones a largo plazo.