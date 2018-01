El equipo London Spitfire se ve envuelto en otra de los escándalos de la Overwatch League. Aunque el dominó en todas las rondas contra San Francisco Shock en la primera fecha de la Semana 3 del eSport, uno de sus jugadores ahora enfrenta un castigo por reaccionar de manera vulgar a los comentarios de los asistentes.

Jun-Young " Profit" Park fue el que levantó el dedo al frente de la cámara personal de cada jugador. La acción sorprendió a todos incluyendo a los "casters" que no sabían como actuar ante el acto de indisciplina. Se le escucha a uno de ellos decir "que manera de comenzar una partida".

El incidente ocurrió antes de comenzar la segunda partida luego de que Dong-Eun " Hooreg" Lee fuera reemplazado por "Profit". El último, mientras preparaba sus periféricos y probaba el audio, fue ponchado por las cámaras y sin notar que estaba en vivo reaccionó como se puede ver en el clip de Twitch.

La comisión de Overwatch League ya tomó cartas en el asunto e hizo cumplir las normas. En este caso no se toma en cuenta si fue por error o no, simplemente no se puede realizar este tipo de manifestaciones en el competitivo.

En el blog oficial de Overwatch se anunció que "Profit" ha sido multado con 1000 dólares por "gesto grosero". El jugador realizó su descargo en la red social Twitter. Se disculpó con todos los fans y seguidores de la Overwatch League. Según este, realizó el gesto sin malicia y a modo de broma con sus compañeros de equipo.

Overwatch League Overwatch League - Descargo de Jun-Young “Profit” Park. (Foto: Twitter)