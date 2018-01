Overwatch League EN VIVO por Twitch: hoy se juega la Semana 3 del eSport de Blizzard

El eSport de Overwatch fue uno de los primeros torneos del 2018. Luego de una pre-temporada en diciembre del año pasado han aperturado uno de los deportes electrónicos con más fans en el medio. Hoy se transmite por Twitch la segunda fecha de la Semana 3 del competitivo.

Hoy se enfrentan seis equipos:



Boston Uprising vs. London Spitfire - 5:00 p.m.



Philadelphia Fusion vs. New York Excersior - 7:00 p.m



Houston Outlaws vs. Florida Mayhem - 9: p.m

Por el momento Seul Dynasty y London Spitfire se mantienen en la primera posición de la liga con 15 puntos cada uno. Mientras que New York Excelsior les sigue de cerca con 12 puntos seguido de Los Angeles Valiant con 9 unidades.

Cuatro equipos se encuentran por debajo de los mencionados con solo 6 puntos, ordenados por diferencia de estadísticas (de mayor posición a menor) son: Houston Outlaws, Philadelphia Fusion, Los Angeles Gladiators y San Francisco Shock.

Mira acá la Overwatch League en vivo por Twitch