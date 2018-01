Overwatch League EN VIVO por Twitch: mira acá la fecha 4 de la Semana 3 del eSport

Mira acá la Overwatch League por Twitch. Hoy día es la última oportunidad de la Semana 3 para que los equipos sumen puntos en el eSport de Blizzard. Estos son los seis que se enfrentan en la fecha 4:

Dallas Fuel vs. Boston Uprising - 2:00 p.m



Los Angeles Valiant vs Florida Mayhem - 4:00 p.m



Los Angeles Gladiators vs. Houston Outlaws - 6:00 pm

En la jornada pasada (viernes 26 de enero) los ganadores fueron New York Excelsior, Philadelphia Fusion y Dallas Fuel. El único en quedar invicto ha sido el último equipo mencionado, mientras que los demás tuvieron que ir a una quinta ronda de desempate.



Esta es la penúltima fecha para el cierre de la semana. En total se jugará la primera fase de la Overwatch League durante 5 semanas. Este solo es el comienzo de una larga temporada que cerrará su gran final en entre junio y julio de este año.