Overwatch League EN VIVO por Twitch: mira acá la segunda fecha del competitivo 

Seis son los equipos que se enfrentarán hoy en la Overwatch League. Como todas las semanas regresa el competitivo de Blizzad con los mejores jugadores del mundo. Puedes ver la transmisión a través de Twitch.

Equipos que participarán en la fecha dos de la semana 4 de la Overwatch League :



Philadelphia Fusion vs. Dallas Fuel - 17:00 p.m

New York Excelsior vs. Shangai Dragons - 19:00 p.m

London Spitfire vs. Seul Dynasty - 9:00 p.m



En el eSport de Overwatch , Seul Destiny sigue siendo el primero en la tabla de posiciones con 15 puntos de ventaja. Le siguen New York Excelsior y London Spitfire de cerca con el mismo puntaje pero menor suma general.

Houston Outlaws y Los Angeles Valiant jugaron el la fecha pasada y ya igualaron a los punteros de la tabla. hoy podríamos ver un nuevo equipo a la cabeza. Shangai Dragons va por debajo de todos y necesitará ganar sus partidas de hoy para ponerse en carrera en la Overwatch League.