Overwatch League EN VIVO por Twitch: la tercera fecha de la fase dos del competitivo de Blizzard

Ya se acabó la primera fase del competitivo de la Overwatch League. Esta semana arrancaron desde cero puntos todos los equipos para volver a sumar en la Fase 2. El ganador indiscutible de la primera etapa del eSport fue New York Excelsior, seguido de London Spitfire y Houston Laws.

Hoy jugarán tes equipos en la Overwatch League en vivo por Twitch :



London Spitfire vs. New York Excelsior - 19:00 hrs



Dallas Fuel vs. Los Angeles Gladiators - 21:00 hrs



San Fransisco Shock vs. Seoul Destiny - 23:00 hrs

Esta es una de las competiciones más importantes para Blizzard. En poco tiempo se ha convertido en uno de los más vistos, por debajo de la LCS NA y LCS EU de League of Legends. Sus jugadores han pasado por verdaderos procesos de formación y cumplen con una serie de reglas similares a los deportistas profesionales.

Recuerda que a través de la plataforma de stream de Twitch podrás ganar premios en Overwatch, además de alentar a tu equipo favorito. Hoy jugarán algunos de los equipos más fuertes de la Overwatch League.