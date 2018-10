Overwatch World Cup 2018: fecha y dónde los cuartos de final del eSport de Blizzard

La Overwatch World Cup 2018 ya entró en su etapa final. Este eSport se desarrolló con equipos que representan a naciones y no a clubes como es habitual en el mundo de los deportes electrónicos. A su vez, se ha desarrollado en una temporada bastante extensa, regresando a emisiones por Twitch y YouTube luego de un mes.

Por el momento, las formaciones de los cuartos de final del Mundial de naciones de Overwatch queda de la siguiente forma:



- Estados Unidos vs. Reino Unido - 2/11/2018 2:15 p.m. (hora peruana)

- Corea del Sur vs. Australia - 2/11/2018 8:15 p.m. (hora peruana)

- China vs. Finlandia - 2/11/2018 6:15 p.m. (hora peruana)

- Francia vs. Canadá - 2/11/2018 4:15 p.m. (hora peruana)



Aunque todos los mapas del videojuego de Blizzard están habilitados para la Overwatch World Cup 2018, se ha optado por darle uno en específico para los cuartos de final. En total se entregarán 128 mil dólares.

Y tras ser de los primeros torneos de naciones de Overwatch se entregará 16 mil dólares a los cuatro primeros finalistas. El Mundial de este shooter se jugará en el Anaheim Convention Center, Estados Unidos, y finalizará el 3 de noviembre del 2018.