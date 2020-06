PES 2020: el DLC de la Euro 2020 genera críticas en redes sociales

Las cosas no salieron bien para Konami con el nuevo DLC de eFootball PES 2020. La Euro 2020 fue criticada por la comunidad, debido al escazo contenido adicional.

Los jugadores de PES 2020 coinciden en que la ausencia de la fase de clasificación para disputar la Eurocopa 2020 es un desacierto por parte de Konami. Dicha fase es algo que incluso podías jugar en PlayStation 1 y ofrecía un toque personal al torneo, porque simula todo el arduo proceso hasta alzar la copa. Además, acorta el interés por el nuevo contenido.

A esto se suma que la IA de los árbitros sigue siendo mala y los kits no están completos para todos los equipos del certamen en PES 2020. Al menos, 28 de las 55 selecciones no tienen sus himnos oficiales, no hay balón de la final y sin modo online.

Ahora, no todo es malo con el nuevo material de la PES 2020. También tenemos más de 100 rostros nuevos, las gráficas fueron pulidas y el display ofrece toda la experiencia de jugar el torneo más importante del viejo continente.

PES 2020 | Al estilo peruano

PES 2020, a diferencia de FIFA 20, ofrece la posibilidad de que los mismos jugadores puedan crear contenido para el simulador de fútbol. Ese es el caso de PES Peruvian Patch, un grupo que acaba de hacer un tributo a Pedro Pablo Perico León en el juego de Konami.

El video publicado por PES Peruvian Patch en YouTube recrea el gol del fallecido ex seleccionado peruano Perico León contra Argentina en las clasificatorias a México 70. La animación en PES 2020 cuenta con la locución original del partido.

Lo mejor es que tú mismo puedes descargar el parche para instalarlo en tu PES 2020. De acuerdo con la cuenta oficial de los desarrolladores en Facebook, los interesados deberán llenar un formulario y pagar 35 soles.