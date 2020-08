Los eSports no se detienen pese al coronavirus. Dota 2 y League of Legends dieron el ejemplo de mudar todas las competiciones presenciales a una versión online y Perú no se ha quedado atrás. Uno de los torneos más grandes de PES 2020 también contará con una versión online.

A través de las redes sociales, la Liga Peruana de PES anunció que sí se llevará a cabo la “Libertadores de PRo Evolution Soccer”, como es conocido por la comunidad. Así es, el IX JUEGAPES se llevará a cabo en una versión online, desde casa.

Acorde con los demás torneos de videojuegos, la Liga Peruana de PES anunció que el sábado 29 de agosto se llevará a cabo el torneo 5 vs. 5 o cooperativo, como es habitual. Mientras que introducirán el 11 vs 11. el domingo 30 del mismo mes.

Por supuesto, el gran espectáculo se guarda para el final. El 5 y 6 de septiembre se jugarán las competiciones 1 vs. 1 con los mejores jugadores de Perú y de la región.

“Liga Peruana de PES, organización líder y referente del fútbol virtual en el país, reafirma su compromiso con los eSports.

Porque estamos para asumir retos, y asumirlos de manera seria, les anunciamos la realización del IX JUEGAPES- Edición Online.

Una edición diferente, con anuncios, sorteos, transmisiones, narraciones y más.

Sin más preámbulos dejamos la información general del evento:

Modalidades:

*1 vs 1:Fecha de Inicio: Lunes 24 de Agosto.Final: Domingo 6 de SeptiembreCupos: 256Premios (En base al máximo de cupos):Primer Lugar: 3500 soles.Segundo Lugar: 1000 soles.Tercer Lugar: 500 soles.

*5 vs 5(Clanes):Fecha única: Sábado 29 de Agosto.Cupos: 40 equiposPremios(En base al máximo de cupos):Primer Lugar:3500 soles.Segundo Lugar: 1000 soles.

*11 vs 11:Fecha única: Domingo 30 de Agosto.Cupos:32 equipos.Premios(En base al máximo de cupos):Primer Lugar:2000 soles.Segundo Lugar: 1000 soles.

Evento que llega gracias a Betwarrior y

Pronósticos Deportivos Latinoamérica

No olviden de estar atentos a nuestros anuncios.

#ELPERÚJUEGAPES”, se lee en el mensaje de la Liga Peruana de PES.