PES 2021: Alianza Lima presentó a su equipo eSports para la próxima temporada

Alianza Lima entra con todo a los eSports con un equipo completo de 31 jugadores. El objetivo del cuadro victoriano es obtener todos los torneos oficiales de PES, como la Super Liga de Esports, el Juega PES, entre otros.

Humberto Castellano, líder del equipo de eSports de Alianza Lima, resalta la importancia de tener el respaldo del club en eventos relacionados a PES 2021.

“Es parte fundamental en el desarrollo de los esports. Sin el apoyo de la institución no podríamos participar en los torneos que se realizan representando a nuestro club. Esto asegura que los esports puedan seguir creciendo y que más clubes se unan e imiten la iniciativa”, señaló.

Castellanos adelantó cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo para la escuadra aliancista en PES 2021. “Alianza Lima está preparado para ganar todo. Queremos imponernos en todas las modalidades (3 vs. 3, 5 vs. 5 y 11 vs. 11). Este año hemos ganado el Apertura, con una diferencia de 13 puntos sobre Universitario, así como el Juega PES, en el que derrotamos al mismo rival en la tanda de penales”, agregó.

Gracias título de la Super Liga 2020, Alianza Lima clasificó a un torneo internacional que comenzará a disputar a partir de diciembre.

PES 2021 | EQUIPO TEMPORADA 2021

Abel Toledo Alonso Molina Antho Goñas Antonio León Carlos Llamoga Daniel Aquije David Vásquez Eric Rodríguez Fernando Escalante Freddy Colina Gerardo Cuadros Henrique Mesquita Humberto Castellano Humberto Pino Olivera Ivo Luján Jano Santiago Javier Colca Cruz Jean Pierre Macedo Jorge Guzmán Jorge Quispe José Irrazábal Luis Arguedas Mazami Balbín Pedro Ángeles Renato Quesquén Rodrigo Chappell Sergio Rojas Sergio Vásquez Sesc Sebastiani Thiago Avare Víctor Encalada Jorge Huiman