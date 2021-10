Muchos gamers esperaron por este momento. Konami anunció en 2019 que PES 2020 sería solo una actualización de la anterior versión, ya que trabajaban en un juego nuevo con un motor gráfico renovado para PES 2021. No obstante, pocos se imaginaban que lanzarían al mercado “eFootball”.

Así es como se llamará desde ahora el simulador de fútbol de la empresa japonesa. Ya puedes descargar el título en todas las consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC; no obstante, te advertimos que la experiencia no es la mejor.

Tras su lanzamiento en la tienda virtual Steam, los usuarios han lo han calificado y compartido algunas de las críticas. En este momento, “eFootball” se encuentra en el grupo de juegos con valoraciones “extremadamente negativas”.

¿Cuánto tiempo le tomará a Konami revertir esta situación? Curiosamente, tenemos algunos ejemplos similares al lanzamiento de “eFootball”. Al título No Man’s Sky, por ejemplo, le tomó casi cinco años sacarse de encima las malas críticas de su lanzamiento.

Por supuesto, para llegar a lo que es ahora, la empresa Hello Games tuvo que compartir varias actualizaciones gráficas y de contenido.

Primeras críticas de “eFootball” en Steam

“Se ve peor que el anterior, como tengas una pantalla 2k jodete para la pantalla completa, te apetece jugar ultimate club y abrir unos sobres? no puedes, solo hay partidos online, la ia de los pases es incluso peor que el anterior, los porteros siguen fumando porros y las entradas las puedes hacer al portero que te sacan amarilla. Animaciones a 30 frames, el césped se ve que parece que lo ha recortado a mordiscos, los jugadores se sienten con menos física incluso que el anterior, las ias de defensa no hace ni siquiera el atisbo de interceptar un pase raso, pero los pases al hueco los tiene que dar Maradona para que conecten con otro jugador, en resumen he jugado 2 partidos y la sensación que da es que en Konami o no saben o les ha dado pereza hacer un juego en condiciones”, detalla el usuario Mbappé.

“Jugué toda la vida al Pes, esto me parece un asco, parece un port de DLS a PC, me quedo con el Pes 21 con un parche de Dream y tengo horas y hora de jugabilidad en vez de esta porquería, ni gratis vale la pena tenerlo”, añade Joan®.

“Apenas 2 partidos intentando jugar esta cosa, parece otro juego, llevo jugando pes desde que eran winning eleven y sentí los cambios que llegaban a cada año. y pues algunos malos algunos buenos, pero nada de que alarmarse. Hoy en cambio, me parece que perdió totalmente la jugabilidad que me gustaba y que aprendí a amar a base de años jugando. Los jugadores LITERALMENTE hacen lo que quieren, las jugadas parecen prerenderizadas ya que no se sienten naturales, cambio de controles significativo y sin sentido, gráficos con bugs, mala optimización, y menu lleno de tirones. EL MENU CON TIRONES es enserio? es triste a lo que ha caído la saga y a pesar de que es el día uno y pueden sacar nuevas actualizaciones y parches, este tipo de experiencias, al menos para mi, me quitan las ganas de volver a jugarlo. esperaba meterle Horas sin parar, pero con apenas 15 minutos. Tengo el presentimiento de que fue suficiente”, comentó Robkanlover.

“eFootball” se convierte en uno de los juegos peores calificados en Steam. (Foto: Konami)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.