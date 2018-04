Si todavía no has probado PUBG esta puede ser tu oportunidad. PlayerUnknown’s Battlegrounds es uno de los Battle Royale de los más populares de la actualidad; no obstante, el juego de Bluehole Studio es de pago a diferencia de Fortnite.

Durante el 19 de abril hasta el 22 del mismo mes está completamente gratuito para todos los suscriptores de Xbox Live Gold. Solo bastará ser parte del programa para poder descargarlo y competir contra otros jugadores del mundo.

Al igual que otras veces, si probamos PUBG de Xbox One durante el fin de semana, todo el progreso se guardará hasta comprar la versión original. La descarga es la versión completa del juego, no una demo con contenido parcial.

PUBG se lanzó en la tienda virtual de la consola de Microsoft a finales del 2017 y ya hay más de cinco millones de jugadores en la consola más moderna. Siempre anda en constante actualización y pronto llegará un nuevo mapa desértico llamado Miramar.