Los jugadores de PUBG de consola les llegó una buena noticia. Más de 3 millones de usuarios se verán beneficiados por la actualización que mejora el control del personaje. Cada vez llegan más jugadores a la versión de Xbox One y Bluehole Studio debe mantener en buen estado el título.

Ahora ha llegado una configuración llamada Tipo B. Se trata de una mejora del apuntado con mirillas. Ahora manteniendo el botón LT podremos levantar el arma como cualquier otro " shooter" de la consola.

Para usar la función en el modo de cámara en tercera persona solo deberemos presionar LB. Además se eliminaron las pistolas de la rotación de armas con el botón Y. Estas fueron cambiadas a la rueda de armas cuerpo a cuerpo.

De esta manera se agilizará el cambio de armas y los jugadores podrás luchar con su mejor arsenal. Estos son todos los cambios que llegarán al juego:



Gameplay:



-Las pistolas se han eliminado de la rotación de armas del botón Y y se han agrupado con el arma cuerpo a cuerpo.



-Los jugadores ahora pueden equipar pistolas presionando "arriba" en el pad D.



Optimización:



-Mejoras continuas relacionadas con el jugador "rubber banding".



-Rendimiento mejorado del servidor durante el paracaidismo.



Opción:



-Se agregó un nuevo preajuste de controlador al menú de opciones.



-Tipo B (nuevo preajuste) ahora es compatible con: sosteniendo LT para apuntar hacia abajo y sosteniendo LB para usar la perspectiva de tercera persona.



-La guía del controlador se ha actualizado para incluir el nuevo preajuste del controlador.



Corrección de errores:



-Se solucionó un problema por el cual los jugadores se reposicionaban fuera del campo de batalla después de ciertas acciones y permanecían invulnerables hasta el final del combate.



-Correcciones de memoria y no memoria que detenían el juego.

Se corrigió la incapacidad de unirse a un dúo/escuadrón mediante invitaciones fuera del juego.



Lo que le falta a PUBG de Xbox One en comparación a su versión de PC

PUBG de Xbox One sigue ganando usuarios. (Foto: Internet) PUBG de Xbox One sigue ganando usuarios. (Foto: Internet)

- Repeticiones: al momento de lanzar la versión 1.0 de PC se añadió la posibilidad de ver nuestras partidas pasadas. Sería un gran acierto de parte de la empresa el añadir esta modalidad para todos los jugadores.



- Sistema de reportes: en todos los juegos hay jugadores tóxicos, este no es la excepción. En PC podemos reportar casos de abusos pero en consolas no. Esta función es de las más pedidas por la comunidad.



- Nuevo mapa: Aunque se sabe que llegará pronto, los jugadores ya se están aburriendo a lo mismo de siempre. Un nuevo escenario le daría una nueva cara a la versión de consolas.



- Efectos climáticos: la nieva y lluvia convierten el campo de batalla en algo muy inmersivo. No debería faltar esta función en Xbox One.